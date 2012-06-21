Україна і Князівство Ліхтенштейн готові посилювати торговельно-економічну співпрацю в контексті використання можливостей режиму вільної торгівлі, а також Регіональної конвенції про пан’євро-середземноморські преференційні правила, до якої Україна долучилася цього року. Усі ці питання було порушено під час переговорів Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана зі спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом.
Це перший візит монаршої особи в Україну і, як зазначив глава уряду, він сприятиме поглибленню зв’язків двох держав: «Сподіваюся, ви відкриєте для себе Україну».
«Рік у рік ми поглиблюємо співпрацю — на політичному рівні й міжнародній арені, у межах зони вільної торгівлі», — відповів спадкоємний принц.
Володимир Гройсман подякував за послідовну політичну позицію Ліхтенштейну щодо засудження анексії Криму та російської агресії на сході України і запевнив, що наша країна так само послідовна в діях, спрямованих на утвердження демократичних інституцій та верховенства права, вживає заходів для подолання корупції, модернізації економіки й інфраструктури.
Він проінформував принца про перебіг реформ і зміни в найважливіших сферах життя — від освіти й охорони здоров’я до формування сприятливого ділового клімату, який прискорить залучення інвестицій і оновлення промисловості.
Станом на початок року загальний обсяг інвестицій Ліхтенштейну в економіку України становив 49,3 мільйона доларів. Ключові галузі вкладання коштів — промисловість і будівництво. Інтерес для бізнесу Ліхтенштейну мають інфраструктура та енергетика. А режим вільної торгівлі й участь України в конвенції про пан’євро-середземноморські преференційні правила може істотно збільшити цей показник.
«Ми запрошуємо бізнес Ліхтенштейну активніше виходити на український ринок, який швидко розвивається і пропонує великі можливості, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. — Переконаний: ми маємо потенціал для розширення співпраці. За перший квартал року наш товарообіг зріс учетверо. Сподіваємося, що обсяг інвестицій з вашої країни зростатиме й надалі».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»