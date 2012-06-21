Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Як повідомив в одній із соціальних мереж народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко, на засіданні підкомітету з питань залізничного транспорту представники «Укрзалізниці» повідомили, що припиняють вважати окремі залізничні станції малодіяльними, не буде закривати їх і взагалі більше не вживатимуть це слово, натомість краще плануватимуть логістику і навантажуватимуть станції більш рівномірно.

Нагадаємо – це питання особливо позначилося на аграріях, які не мали змоги вивозити своє зерно з малих станцій, розташованих поблизу їхніх господарств, а мусили везти продукцію за багато кілометрів на більші станції і тим спричиняли перевантаження автошляхів.

Депутат вважає рішення «Укрзалізниці» перемогою парламентського комітету, який давно вже вимагав від залізничників навести лад у цьому питанні. Що це не пуста обіцянка з боку залізничників, свідчить той факт. що іще у вересні їхнє відомство призупинило дію Довідника станцій з незначним обсягом роботи – малися на увазі саме малодіяльні станції.