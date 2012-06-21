На залізничній «лінії А» в Парижі сьогодні призупинили рух міських електричок RER після того, як одна з пасажирок народила дитину в поїзді. Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на Twitter мережі міських електричок.
У компанії заявили, що жінка народила сина на станції Обер. Таким чином було призупинено рух на ділянці між станціями Шарль де Голль, Етуаль і Насьон. На місце події незабаром прибули медики, породіллю і новонародженого направили в найближчу лікарню. У компанії повідомили, що жінка і малюк почуваються добре. Керівництво мережі електричок привітало матір з цією особливою подією і повідомило, що її син зможе безкоштовно користуватися транспортом на всій мережі RATP до досягнення 25-річного віку.