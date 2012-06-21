Постійна рада ОБСЄ ухвалила консенсусне рішення про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні до 31 березня 2022 року. У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ оприлюднило заяву, де висловлено вдячність шведському головуванню в ОБСЄ та державам-учасницям за підтримку звернення українського уряду продовжити роботу місії на наступні 12 місяців.

«Продовження мандата забезпечить безперервну моніторингову діяльність СММ ОБСЄ в Україні для об’єктивного й своєчасного інформування міжнародного співтовариства про прояви збройної агресії Росії проти України. Місія й надалі відстежуватиме перебіг ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, особливо в районах, прилеглих до тимчасово не підконтрольної уряду України ділянки українсько-російського держкордону», — йдеться у заяві.

У документі засуджено неприпустимі дії РФ, спрямовані на обмеження моніторингової діяльності СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях на сході України та блокування доступу місії до тимчасово окупованого Криму. Ідеться про те, що РФ має негайно припинити перешкоджати місії виконувати її мандат.

МЗС очікує, що СММ ОБСЄ посилить моніторинг інших протиправних дій РФ: мілітаризації Криму, що триває, обмежень свободи судноплавства в Азовсько-Чорноморському регіоні, порушень фундаментальних принципів і зобов’язань ОБСЄ, зокрема поваги суверенітету, недоторканності кордонів і територіальної цілісності держав.

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«Урядового кур’єра»