У Маріуполі місцеві жителі вже зібрали необхідну для розгляду представниками міської влади кількість підписів під петицією про примусове закриття та заборону діяльності різноманітних генделиків-наливайок. Зробили це достроково: всього за 12 днів антиалкогольну ініціативу підписали 273 особи замість необхідних 250.
У єдиній системі місцевих петицій відкритий лист до влади оприлюднили 31 травня з назвою «Звернення до міського голови та начальника поліції м. Маріуполя із проханням про примусове закриття та перешкоджання подальшій діяльності всіх наливайок у нашому місті». Тобто люди висловили стурбованість тим, що у всіх мікрорайонах, на базарах і вулицях міста майже цілодобово діють сотні наливайок, біля яких систематично зловживають спиртним і спиваються жителі міста, серед яких, на жаль, чимало молоді. Отож маріупольці не тільки привертають увагу до пекучої проблеми, а й пропонують нарешті покласти край ганебному явищу.