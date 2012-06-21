На Донеччині запроваджують пілотний проект гнучкої автобусної лоукост-системи: що раніше пасажири купуватимуть квитки на автобус, то нижчою буде їхня вартість. Знижки за проїзд у межах лоукост-системи можуть сягати 50%, а мета нововведення — намагання збільшити потік перевезення пасажирів і підвищення якості їх обслуговування.
Перспективну програму розробили портал in.Bus.ua спільно з автобусними перевізниками ТОВ «Авто-Експрес» та ПАТ «Маріуполь-Авто». На початку роботи лоукост-системи пасажирам пропонують купувати квитки зі знижками до Києва, Харкова, Дніпра та Запоріжжя.
Ініціатива, за задумом перевізників, має істотно збільшити попит на попередній продаж квитків і посприяти поліпшенню сервісу на тестових рейсах. А в разі успішних результатів на початковому етапі запровадження системи реалізація квитків із знижками та підвищення якості обслуговування пасажирів стане можливим на більшості автобусних маршрутів.