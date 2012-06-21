Залізні ножі, серпи, лемеші для плуга, наконечники стріл, гарди мечів, цвяхи, гривні, керамічні пряслиця, фрагменти кухонного та столового керамічного посуду ІХ—Х століть. Ці та інші предмети — свідки сивої минувшини, їх знайшли за участі археологічної експедиції Маріупольського державного університету під час розкопок на території ранньосередньовічного комплексу поблизу селища Бойна у Словаччині. Разом зі студентами й випускниками історичного факультету МДУ предмети минувшини шукали і археологи зі Словаччини, Німеччини та Польщі. Закордонне стажування маріупольців відбувалося в межах угоди про наукове співробітництво між МДУ та Інститутом археології Словацької академії наук, укладеної напередодні літа. А всі знахідки, на які натрапили учасники міжнародних розкопок біля древнього селища Бойна, поповнять фонди Інституту археології та музею Великої Моравії.
Студенти з прифронтового Маріуполя не тільки шукали артефакти. Вони мали змогу у вільний від розкопок час ознайомитися з різноманітними історичними та культурними пам’ятками Словаччини, серед яких Братиславський град, Топольчанський замок та інші. Майбутнім історикам вдалося побувати у Відні, де вони відвідали розкопки колишньої резиденції імператорів Австрії — Хофбурґ і величний палацовий комплекс Бельведер.
Відповідно до угоди про співпрацю між маріупольськими та словацькими археологами студенти МДУ отримали запрошення взяти участь у розкопках на території Словаччини і наступного літа.