Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Йшов вже третій рік гібридної війни. У прифронтовому Маріуполі за два десятки кілометрів від лінії зіткнення, звідки до міста періодично долітали звуки обстрілів із важкої артилерійської зброї, письменник Валерій Кіор продовжував працювати над перекладом на грецьку (урумську мову) «Кобзаря» Тараса Шевченка. І у 2017 році ця книга таки побачила світ. А її особливість ще й у тому, що перекладач запропонував читачам саме перший «Кобзар», який був надрукований у 1840 році і складався із всім відомих тепер творів «Катерина», «Думи мої, думи мої», «Перебендя», «До Основ’яненка» та інших.

Само собою, вихід у світ «Кобзаря» грецькою мовою тоді стало досить непересічною подією для Приазов’я та всієї Донеччини. А трохи згодом на цей вагомий творчий доробок Валерія Кіора належно відреагували і в столиці. Адже зусилля Донецької обласної організації Національної спілки письменників України та Федерації грецьких товариств України, які висунули роботу маріупольського поета і перекладача на здобуття престижної премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського за художній переклад, увінчалися успіхом.

На засіданні Комітету з присудження премії його учасники у номінації «За переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народу світу» одноголосно визнали переможцем переклад «Кобзаря» грецькою мовою.

«Урядовий кур’єр», який свого часу писав про творчість поета і перекладача Валерія Кіора, приєднується до привітань із високою нагородою за згадану літературну творчість. І зичить автору подальших творчих успіхів. Тим більш, відкрию секрет творчої кухні нашого колеги, вже лауреат премії імені Максима Рильського зараз продовжує роботу над перекладом грецькою мовою поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки». Далі будьмо!