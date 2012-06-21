Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг обійшов Воррена Баффета в списку найбагатших людей світу і посів третю сходинку в рейтингу, повідомляє Bloomberg. Відзначається, що статки Цукерберга оцінюються в 81,6 мільярда доларів, що на 373 мільйони більше, ніж у Баффета.
Нині Цукерберга випереджають тільки засновник Amazon Джефф Безос, чий статок оцінюється в 142 мільярди доларів, і власник Microsoft Білл Гейтс з 94,2 мільярда доларів.
Цукерберг вийшов на третє місце після того, як акції Facebook зросли на 2,4%. Скандал з витоком даних, який розгорівся навколо соціальної мережі, не мав значного впливу на вартість її акцій.