Марсохід NASA «Наполегливість» (Perseverance) повільно, але вірно готується до розгортання першого дрона-вертольота на Марсі паралельно з оглядом оточуючого ландшафту Червоної планети. Днями був скинутий захисний кожух, потім вибрано місце льотної зони, а тепер апарат «Винахідливість» (Ingenuity) повністю розгорнутий і готовий до висадки.

«Ми на фінішній прямій. Марсіанський вертоліт опустив всі чотири опори і готовий приземлитися на поверхню Марса. Коли він буде повністю готовий, «Наполегливість» акуратно опустить його на поверхню», – написали в «Твіттері» фахівці Лабораторії реактивного руху NASA (JPL), супроводивши ці слова фотографією, де дрон підвішений на відстані кількох сантиметрів від поверхні Марса.

Трохи раніше JPL опублікувала там же GIF-анімацію, на який відображений процес розгортання апарату, покликаного стати технологічною демонстрацією можливості польотів в атмосфері Марса. Нагадаємо, що досі жоден гвинтовий апарат ніколи не літав за межами Землі. Якщо все піде гладко, «Винахідливість» прокладе шлях іншим дронам, які будуть допомагати досліджувати Червону планету як в рамках безпілотних місій, так і експедиціях астронавтів.

Перший пробний політ вертольота «Винахідливість» відбудеться не раніше 8 квітня. Льотна зона за формою нагадує невеликий гоночний трек. У разі навіть просто вдалого зльоту вся місія вже буде вважатися успіхом. Під час першого запуску вертоліт підніметься на висоту близько трьох метрів, зависне над поверхнею протягом 30 секунд, зробить оборот навколо своєї осі на місці, а потім приземлиться. Весь процес буде проходити в автоматичному режимі за програмою, яку інженери NASA відправлять на бортовий комп'ютер вертольота за день до польоту. На череві «Винахідливості» знаходиться 0,5-мегапіксельна, яка робитиме по 30 фотографій в секунду (тобто запише відео).

На вертольоті також встановлена більш якісна 13-мегапіксельна камера, спрямована в бік горизонту. Вона буде проводити зйомку оточення, коли вертоліт перебуватиме в повітрі. У свою чергу оснащений декількома камерами марсохід «Наполегливість» буде вести зйомку польоту марсіанського вертольота з поверхні Червоної планети. Потім всі фотографії будуть відправлені на Землю.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

