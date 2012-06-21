На початку березня марсохід NASA Curiosity почав наближатися до масиву, який вчені назвали Мон-Мірку – на честь гори у Франції. Цей пагорб висотою близько шести метрів був відображений марсоходом на новому вдалому селфі, а також панораму, що показують тривимірний вигляд Мон-Мірку.

Селфі складається із 60 зображень, зроблених за допомогою сканери Mars Hand Lens Imager (MAHLI) на маніпуляторі марсохода 26 березня 2021 року. Знімки об’єднали з 11 зображеннями, зробленими камерою Mastcam на щоглі Curiosity 16 березня.

Curiosity також представив кілька панорам, зроблених Mastcam 4 березня. Знявши одну панораму, марсохід відкотився в бік і зобразив її ж з іншого місця і з тієї ж відстані, створюючи стереоскопічний ефект. Вивчення пагорба під різними кутами допомагає вченим краще зрозуміти тривимірну геометрію осадових шарів.

Співробітники місії повідомили, що марсохід пробурив отвір в породі біля підніжжя пагорба для збору зразків. Curiosity шукає нонтроніт, багатий залізом глинистий матеріал, який раніше був виявлений на поверхні планети орбітальними апаратами. Інструмент марсохода подрібнив взятий матеріал в порошок, перш ніж відправити його в спеціальне відділення всередині Curiosity. Гора Мон-Мірку у Франції багата на нонтроніти, звідси і нова назва пагорба.

Curiosity – марсохід третього покоління, розроблений для дослідження кратера Гейла. Він був запущений з мису Канаверал 26 листопада 2011 року та досяг Марса 6 серпня 2012 року.

У грудні 2012 року дворічна місія Curiosity була продовжена на невизначений термін. З серпня 2012 року марсохід подолав приблизно 25 кілометрів по поверхні планети.

З лютого 2021 року на поверхні Марса працює ще один марсохід – Perseverance. Основна мета нової місії – астробіологіческіх дослідження, включаючи пошук ознак древнього мікробного життя.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»