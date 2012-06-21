У Лабораторії реактивного руху NASA (JPL) триває підготовка до експедиції на Марс. Марсосід, який доставлять на поверхню планети в наступному році, отримав механічну рукою. Це дозволить взяти унікальні проби грунту з «Червоної планети».
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Апарат «пощупає кратери» з небувалою досі ретельністю: марсохід Mars 2020 отримав роботизовану руку довжиною в 2,1 метра. Маніпулятор отримав п'ять двигунів і п'ять «суглобів», які зможуть управляти науковими інструментами.
За словами співробітників NASA, механічна деталь зможе виконувати ті ж маніпуляції, що і людина. На кінці важеля «руки» розмістили камеру високої чіткості, ударний механізм для буріння і універсальний захоплювач.
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Mars 2020 отримає два маніпулятора – другий агрегат розмістять всередині ровера для обробки зібраного матеріалу.
Апарат для вивчення планети спустять в 2020 рік у район кратера Езеро. На думку вчених, раніше в цьому кратері була вода. Ці здогадки зможуть довести зразки породи з дна ймовірної водойми.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»