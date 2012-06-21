NASA опублікувало в соціальних мережах знімок, зроблений марсоходом Perseverance за кілька хвилин до приземлення на поверхню Червоної планети. Ровер здійснив успішну посадку 18 лютого.

«Момент, про який моя команда мріяла роками, тепер став реальністю. Наважуйтесь здійснювати великі справи», - йдеться в Twitter апарату Perseverance.

На фотографії, яка була зроблена камерою, встановленою на реактивному ранці робота, відображено момент безпосередньо перед дотиком його коліс до поверхні планети. На одному з кадрів видно сам Марс, а на іншому - його пейзаж з лінією горизонту.

Perseverance здійснив успішну посадку в районі катера Джезеро. Місія Mars 2020 стартувала з Землі в липні минулого року. Для NASA це вже п'ята успішна посадка роверів на Червону планету. Perseverance оснащений інструментами для вивчення будови і геології Марса.

Головним завданням стане збір зразків марсіанського грунту, які відправлять на Землю. На борту Perseverance знаходиться експериментальний пристрій, за допомогою якого планується отримати кисень з атмосфери Марса, а також «космічний вертоліт». Він повинен вперше виконати політ на іншій планеті.

Раніше «Урядовий кур’єр» показував пряму трансляцію посадки на Марс Perseverance.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»