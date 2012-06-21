Американський марсохід Perseverance вперше після посадки проїхав по поверхні Марса. Проведено перші дослідження і випробування.

«Вдень 4 березня була здійснена наша перша поїздка на Марсі», – заявив заступник менеджера проєкту Perseverance Роберт Хогг. Про це повідомили в NASA. Марсохід проїхав майже 6,5 м. Були проведені початкові випробування маніпулятора, на якому встановлені різні наукові прилади та інструмент для буріння ґрунту.

Perseverance запустили 30 липня 2020 року. Він здійснив посадку на поверхню Червоної планети 18 лютого. Тепер проходить перевірка всіх систем і устаткування. Планується, що в подальшому апарат буде збирати зразки марсіанського ґрунту. На його борту також прибув перший в історії марсіанський вертоліт Ingenuity. Його випробування пройдуть вперше в історії досліджень планети.

Посадка марсохода зайняла близько 7 хвилин. Всі операції виконувалися автоматично. Перевірка всіх систем і наукових інструментів Perseverance займе ще приблизно місяць, після чого марсохід приступить до вивчення порід на дні кратера Джезеро, який, на думку вчених, колись був озером, куди впадала стародавня річка.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»