На думку гендиректора Tesla і Space X, проблема Землі полягає в «старіючому і вмираючому населенні».
Генеральний директор Tesla і Space X Ілон Маск заявив, що до 2050 року населення Землі значно скоротиться, а не зросте, як вважають в ООН.
На думку Маска, реальна проблема людства полягає в «старіючому і вмираючому населенні Землі».
Глава Tesla згадав слова норвезького вченого Йоргена Рандерс, який написав в своїй книзі «2052 рік: глобальний прогноз на наступні сорок років» про скорочення населення приблизно до 2040 року.
Однак, згідно зі звітом ООН про світовому населенні за 2019 рік, до 2050 року на Землі буде жити 9,7 млрд чоловік. Також в документі зазначається сповільнене зростання чисельності людей і «безпрецедентне старіння населення Землі».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»