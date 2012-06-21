Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Херсонські волонтери продовжують допомагати військовим, що знаходяться в зоні проведення ООС. Заздалегідь активісти громадських організацій збирають гуманітарну допомогу, дарунки, що виконані школярами та плетуть маскувальні сітки.
Днями місцеві волонтери черговий раз відвідали наших захисників на фронті. Усі небайдужі активно долучилися до зборів і передали ящик лампочок, 500 метрів високовольтного кабелю, маскувальну сітку та необхідні продукти харчування.
Про це повідомляє Всеукраїнська спілка ветеранів бойових дій «Побратими України» з Херсонщини. Відомо, що цього разу над плетінням маскувальних сіток трудилися учні Політехнічного коледжу, дві Херсонські загальноосвітні школи та херсонський госпіталь. Всього військовим передали дві тисячі метрів квадратних сітки.