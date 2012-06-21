Мій співрозмовник житель Костянтинівського району згадує: переглядаючи кілька днів тому телепрограму, натрапив на назву старого фільму «Зло під сонцем». «Дуже вчасно, — каже, — бо це точне і прийнятне визначення того, що коїться у нас із водопостачанням. Є, звичайно, й інші характеристики, але вони здебільшого лайливі й нецензурні».

Він має рацію. Ситуація, в якій опинилися люди без води у літню спеку, справді відповідає і назві, і жанру згаданого детективу. Адже потерпілі від зла під сонцем є, і їх чимало, а щоб відшукати винних, потрібно розплутати клубок різноманітних версій, причин, схем, колізій та обіцянок.