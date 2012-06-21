В Єрусалимі археологи виявили дорогу, яка використовувалася для паломництва у часи Другого Храму (516 рік до н.е.). Довжина дороги – майже 600 м, ширина – 8 м. Вона з'єднувала Сілоамський ставок на півдні Міста Давида (найстаріший населений район Єрусалиму) і підніжжя Храмової гори. Розкопки проводилися ізраїльським Управлінням старожитностей і Фондом Ір Давида. Також було знайдено незвичайний артефакт віком 2000 років.

Йдеться про масляну лампу. Експерти вважають, що вона відноситься до Хасмонейського періоду.

Директор Управління старовини Ізраїлю Арі Леві повідомив, що нечасто вдається знайти свічник, що зберігся цілком. Зазвичай вдається знайти лише частини керамічних ламп. Сама лампа випалена з глини і прикрашена малюнками рослин на кінчику – гілкою з листям. Така прикраса характерна для першого століття до н. е. Цей час припадає на кінець періоду правління Хасмонеїв, повідомляє Jewish News Syndicate.

Арі Леві розповів, що такі свічники використовувалися для різних цілей, починаючи від простих повсякденних потреб, таких як освітлення кімнат і вулиць. Але також їх запалювали на релігійних церемоніях в Шаббат і Хануку.

«Ми спорожнимо вміст свічника і дослідимо, яке масло було використано для її запалення», – додав Леві.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»