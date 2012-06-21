Президент США Дональд Трамп переніс на два тижні масову депортацію нелегальних мігрантів.
Про це американський лідер написав у своєму мікроблозі в Twitter.
«На прохання демократів я відклав процес видворення нелегальних мігрантів (депортацію) на два тижні, щоб подивитися, чи зможуть демократи і республіканці зібратися і виробити спільне рішення проблем із притулками і лазівками на південному кордоні», — повідомив Трамп.
Президент США зазначив, що в разі якщо рішення не буде досягнуто, депортація неодмінно розпочнеться.