Закарпаття щедре не лише на теплолюбні овочі й фрукти, а й багате людьми, які беруть у свої сім’ї прийомних дітей і люблять та виховують їх, як рідних. Нині в області нараховується аж 104 прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, господарі яких доглядають за 393 дітьми-сиротами, а також позбавленими батьківського піклування.
Щоб подякувати матерям-вихователям за їхню щирість і доброту, голова облдержадміністрації Геннадій Москаль влаштував урочистий прийом у Камінному залі головної владної будівлі краю. Привітав гостей, які приїхали з різних районів області, з нещодавнім Днем матері, а також із Днем сім’ї. Почесні грамоти з рук Геннадія Геннадійовича одержали Ірина Корчинська з Виноградова, Олександра Матвеюк з Мукачева, Світлана Попович з села Невицьке на Ужгородщині, Людмила Павлюк з селища Великий Бичків, Рахівського району, а також директор Тячівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Марина Поп.
Водночас грамотою обласної ради нагороджено Андрею Бочкор із села Велика Добронь Ужгородського району, Надію Деяк з Виноградівова, Любов Шпільку з села Яблунівка на Хустщині, Марину Грамму з села Порошкове Перечинського району, а також директора Виноградівського районного центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Елеонору Білкей.
Після того відбулася розмова про те, як зробити виховання дітей у прийомних сім’ях і дитячих будинках сімейного типу кращим, наблизити його до сучасних європейських норм, поліпшити матеріальне цих сімей і закладів. Слушні поради і справедливі зауваження, висловлені матерями, будуть використані в роботі соціальних працівників.