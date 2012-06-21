Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) за 2020 рік скоротила понад тисячу своїх працівників. Також авіакомпанія виконала на 72% рейсів менше, ніж це було до 2019 року.

За інформацією компанії, якщо у 2019 році вона перевезла 8 мільйонів пасажирів, то у 2020 році –– 1,79 мільйона пасажирів, що вчетверо менше.

За час дії пандемії на COVID-19, МАУ втроє зменшила фінансові видатки.

Поміж тим, як зазначається у повідомленні МАУ, у 2021 році авіакомпанія планує збільшити кількість маршрутів на 64% від тих обсягів, які були у компанії в 2019 році.

Так планується запустити 43 міжнародні рейси та сім внутрішніх маршрутів.

Нагадаємо, що на початку грудня 2020 року керівництво МАУ зазначало, що у 2021 році авіакомпанія виконуватиме рейси за внутрішніми маршрутами до Херсона, Львова, Одеси, Дніпра, Івано-Франківська та Запоріжжя.

Серед міжнародних авіарейсів, запланованих на запуск у 2021 році з Києва, зокрема такі: до Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Гельсінки, Стокгольма, Каїра, Женеви, Цюриха.