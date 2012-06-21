Обраний президент Молдови Мая Санду виступила за відставку нинішнього уряду, розпуск парламенту і проведення в країні дострокових парламентських виборів.

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«На минулих виборах виборці голосували не тільки проти чинного президента Ігоря Додона, а й методів його правління, проти його команди, проти уряду Іона Кику. Це ясний сигнал, що уряд повинен піти», – цитують її слова місцеві ЗМІ. На думку Санду, перед тим як кабмін складе свої повноваження, він повинен виконати низку зобов'язань, що стосуються прийняття державного бюджету, боротьби з пандемією.

Обраний президент також зазначила, «парламент повинен бути розпущений якомога швидше». «У парламентських партій немає ніяких виправдань, щоб відтягувати цей процес», – заявила Санду.

Сама вона планує найближчим часом зустрітися прем'єр-міністром Іоном Кику, щоб «ознайомитись з реальною ситуацією в країні, дізнатися, що відбувається у фінансовій сфері, у внутрішніх справах країни».

Після вступу на посаду президента Санду намір піде з поста лідера партії «Дія і солідарність», як того вимагає закон. «Я зроблю це в належний час», – зазначила вона.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»