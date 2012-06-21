Зовнішню торгівлю область здійснює з 77 країнами світу. Після вступу в дію Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС частка експорту Луганської області в країни ЄС почала поступово зростати та збільшилась з 46,1% до 50,4% за показниками 2017 року. Отже, зараз порівняно з минулими роками, відбувається поступове перепрофілювання місцевих виробництв та ринків збуту. Серед основних країн, до яких здійснюється експорт товарів — Угорщина, Польща, Болгарія. Про це йшлося під час інформаційного заходу «Єврошлях України: Луганський вимір» у Луганському прес-клубі. Запрошені обговорили яких змін вдалося досягти за останні роки у сфері євроінтеграції, які головні перешкоди на цьому шляху, а також які виклики наразі стоять перед Луганщиною.
«Зараз активно просувається тема меду. Це один з найперспективніших товарів, які виходять на зовнішні ринки. Але так сталося, що в нашій області цей товар лише перекуповували представники інших областей, і вже звідти він потрапляв за кордон. Тепер в області створена Асоціація медовиків, тож тепер наш департамент проводить активну роботу, аби підтримати наших медовиків, налагодити співпрацю з ПРООН, аби вони змогли скористатися грантами та допомогти знайти нові ринки вже без посередників. Це розкриває перспективи на майбутнє для всієї області»,— говорить начальник управління міжнародної технічної допомоги, європейської інтеграції та інвестиційної діяльності Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської облдержадміністрації Михайло Снопенко.
У той саме час, необхідно пам'ятати, що на показники експорту Луганщини негативно вплинув військовий конфлікт. Це значно скоротило потік товарів, який входив до складу регіонального експорту, і сьогодні на перші позиції, на думку фахівців, мають вийти такі товари, як продукція сільського господарства (мед, олія, молочна продукція), вироби зі скла, одяг та різноманітні прилади та апарати.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»