Український мед зрівнявся у ціні з китайським. Про це у ефірі AgroFM заявила голова правління ГО «Всеукраїнське братство бджолярів», експерт-радник з питань економіки, маркетингу, менеджменту, комплексного управління якістю та почесний член Міжнародної організації Apimondia Тетяна Васильківська.
Причиною цьому, говорить експерт, є те, що українські трейдери, яких зараз налічується понад 70, продають український мед як сировину. При цьому його якісь одна з кращих у світі, тоді як китайський мед скоріше схожий на сироп.
«Трейдери мають самі витратили певні кошти на маркетинг, вивчити вимоги і можливості на ринках, почавши продавати мед з доданою вартістю. Торгувати сировиною — це не торгівля», — каже Тетяна Васильківська.
Експерт наголошує, що український мед — не ідентифікований за кордоном.