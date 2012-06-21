Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Представники Миколаївської обласної та міської влади передали 13 нових спеціалізованих автомобілів екстреної меддопомоги типу «В» до обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Автомобілі придбали у рамках обласної Програми «Запобігання і лікування серцево-судинних та судино-мозкових захворювань на 2018-2020 роки» на загальну суму 29,9 мільйонів гривень, з яких 20 мільйонів виділено за рахунок субвенції з міського бюджету м. Миколаєва, 5,5 мільйонів гривень за рахунок обласного бюджету та 4,4 мільйони за рахунок залишку коштів медичної субвенції.
Як зазначають представники обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, поповнення парку швидких значно покращить якість та вчасність екстреної допомоги населенню Миколаївської області. В першу чергу сільським жителям, враховуючи віддаленість від спеціалізованих лікарень та віковий ценз, а також виходячи з того, що 50% від усієї кількості виїздів на виклики екстреної медичної допомоги за номером «103» здійснюється саме мешканцями сіл та селищ.
Такі кроки стосовно технічного переоснащення обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф будуть продовжені і впродовж року. Додатково планується закупити ще 27 одиниць нових санітарних автомобілів, що дозволить оновити існуючий автопарк на 40%.