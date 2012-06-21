Лікарі кажуть, що якщо вчасно визначити причину інсульту і швидко звернутися по медичну допомогу, то можна ефективно запобігти паралічу. Але діагностувати інсульт і знати, як діяти без зволікання, не завжди легко.
Лікарі назвали чотири приховані ознаки інсульту і як їх можна виявити. Першим симптомом є посмішка. Необхідно попросити потерпілого посміхнутися, якщо він посміхнувся криво або зовсім не може цього зробити, то це явно означає, що це інсульт.
Другим симптомом є порушення мови. Для його визначення потрібно попросити людину вимовити якесь просте речення, наприклад «Сьогодні вівторок, 4 червня».
Наступним кроком є моторика. Якщо на прохання людина не може підняти руки або піднімає їх всього на кілька сантиметрів, то саме час бити на сполох.
Якщо є проблеми з виконанням хоча б одного із перелічених кроків, необхідно негайно звернутися за допомогою і описати симптоми оператору.
Лікарі кажуть, що, якщо цю інструкцію прочитає хоча б 10 людей, можна бути впевненим у порятунку як мінімум одного життя, зокрема і власне. Кожен день люди знаходять багато непотрібної інформації в Інтернеті, але проте ця мережа є прекрасним способом для поширення життєво важливої інформації.
«Урядовий кур’єр» радий поділитися цією важливою інформацією зі своїми читачами. Будьмо здорові!
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»