Використання цього продукту показує дивовижні результати. У деяких випадках грибок зникав швидше, ніж від популярних препаратів.
Грибок на нігтях стає справжнім жахом, коли на вулиці тепла погода. Заражені ноги у відкритому взутті виглядають неестетично. До того ж, грибок може викликати неприємний свербіж і запах, тому для жінок заховати його під лаком теж не вихід. Існує безліч ліків від цієї недуги, але медики назвали справжнього народного «вбивцю» грибка.
Кукурудзяне борошно відмінно зарекомендувала себе в лікуванні нігтьового грибка. Цей продукт не так часто зустрічається в магазинах, але знайти його не складе великих труднощів. Щоб вилікувати хворий ніготь, необхідно змішати борошно з водою. Отриману кашу нанести повністю на пальці ніг, стопи, адже спори грибка можуть бути за межами нігтя. Деякі пацієнти розповіли, що просто висипали борошно в ємність, опускали туди ноги і тримали там близько години. Через кілька сеансів грибок і заражений шар нігтя просто відпадали. Кукурудзяне борошно допомагає всім, але з різною тривалістю лікування. Комусь вистачить кілька сеансів, а комусь потрібно хоча б місяць таких процедур.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»