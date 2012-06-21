Систему надання медичної допомоги різко не «ламатимуть», зміни будуть поступовими, – зазначив керівник проекту «Екстрена медична допомога для людей» Максим Іонов.
– Ніхто ламати нічого одразу не буде – два, три, п’ять років... Але ми хочемо, щоб воно було з якомога меншою шкодою для населення, для медичних працівників. Наша мета – об’єднати всі інтереси і зробити нормальну екстрену медичну допомогу, – сказав він.
Насамперед громадськості слід навчитися розрізняти два види швидкої допомоги, пояснили експерти. Якщо у вас болить голова, підвищився тиск чи температура – до вас приїде бригада НЕВІДКЛАДНОЇ медичної допомоги.
Якщо ж для вашого життя існує загроза конкретно у хвилини, коли ви телефонуєте (наприклад, сильна кровотеча), на допомогу приїде ЕКСТРЕНА.
Можна набирати як «103» так і «112», а диспетчер «швидкої» вирішить, хто вам потрібен.
Якщо ви, скажімо, стали жертвою ДТП чи пожежі, екстрена медична допомога приїде за 10 хвилин, якщо ж проблеми зі здоров’ям незначні – бригада невідкладної медичної допомоги буде у вас за годину. До кінця осені екстрену медичну допомогу надаватимуть у медичних закладах Дніпровського, Деснянського й Дарницького районів Києва в тестовому режимі. Зокрема йдеться про Київську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.