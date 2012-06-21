Тайські рятувальники звільнили буддистського ченця із затопленої печери у провінції Пхітсанулок. Він усамітнився там для медитації, проте несподівана злива затопила печеру і перетворила її на смертельну пастку.

46-річний чернець Пхра Аджарн Манас приїхав до печери Пхра Сай Нгам з іншої провінції Таїланду минулими вихідними. Доки він був під землею, на поверхні розпочалася злива, яка тривала три дні, і затопила частину печери, повідомляє видання The Gurdian. Рятувальники розповіли, як жителі повідомили їх, що чернець пішов у печеру. Вони вирушили на пошуки, але приблизно за годину були змушені припинити пошукову операцію через підвищення рівня води. Ченцеві довелося пробути в затопленій печері чотири дні, перш ніж сімнадцять водолазів, які брали участь у пошуковій операції, змогли дістатися місця його медитації.

«Ми дуже хвилювалися за його здоров’я, непокоїлися, що його виснажили голод і спрага. Але все закінчилося добре, і ми раді, що виконали свою роботу. Пхра Манас зробив усе правильно і з нашою допомогою зміг вибратися з печери», — повідомили рятувальники.

Щоб вибратися з печери-пастки, ченцеві довелося подолати 12 метрів під водою в масці для дайвінгу. Після цього йому одразу надали медичну допомогу та відвезли в лікарню.

2018 року Таїланд потрапив у світові заголовки через резонансну рятувальну операцію 12 хлопців-підлітків та їхнього футбольного тренера, які опинилися в затопленій печері в місті Чіанг Рай на півночі країни. Тоді в операції взяли участь понад 100 водолазів і 2 тисячі спецпризначенців, а з печери відкачали майже мільярд літрів води.