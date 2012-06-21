Працівники медичних установ, а також лікарі, які займаються приватною практикою, фармацевти і соціальні асистенти зобов'язані зробити щеплення від коронавірусу. Така вимога міститься у новій постанові кабінету міністрів, схваленій 31 березня в ході засідання уряду Італії.

Така міра покликана забезпечити безпеку медиків і їх пацієнтів, говориться в документі. Введення обов'язкової вакцинації для медиків пропонували керівники кількох регіонів. За час пандемії в Італії померли понад 300 медпрацівників.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в країні на даний момент повністю імунізовані трохи більше трьох мільйонів осіб.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»