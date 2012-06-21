У сезон відпусток онкологи ще раз назвали безпечні способи і правила прийому сонячних ванн, дотримання яких вбереже від небезпечного захворювання – меланоми.
По-перше, потрібно завжди використовувати сонцезахисні креми, з індексом не менше 40 SPF. Вони вбережуть не тільки від шкідливого впливу ультрафіолету, але і убезпечать шкіру від пересушування.
По-друге, на сонці не можна перебувати в період максимальної активності: з 12 дня до 16 вечора. Від впливу агресивних променів в цей час може не врятувати навіть крем.
По-третє, слід відмовитися від засмаги під відкритим небом. Навіть в ранкові та вечірні години можна отримати сонячний опік. Онкологи радять приймати сонячні ванни в тіні, під тентом або парасолькою.
Найкращий спосіб отримання ефект бронзової шкіри, на думку лікарів – це засмага під час купання. Онкологи помічають, що за дві години плавання шкіра отримає рівний і красивий відтінок. Однак і в цьому випадку потрібно проявляти обережність: вода охолоджує, а значить можна не помітити, якщо шкіра почне не засмагати, а згоряти від сонця.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»