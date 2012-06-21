Компанія Uber показала новий дизайн свого літаючого таксі і анонсувала, що австралійський Мельбурн стане першим містом поза США, де вони запустять такий сервіс в 2023-му.
Як пише The Guardian, австралійський Мельбурн переміг міста в Бразилії, Франції, Індії та Японії, і повинен стати першим «поза американським» хабом для літаючого таксі Uber.
Компанія планує почати комерційне перевезення людей «з даху на дах» вже в 2023-му, а пасажири зможуть замовляти літаюче таксі через звичайний додаток Uber.
«Шлях в 19 км від центрального ділового району до аеропорту Мельбурна може зайняти від 25 хвилин до години на машині в годину пік, але з Uber Air це займе близько 10 хвилин», – сказав спікер Uber Ерік Еллісон.