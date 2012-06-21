Меморандум заради здоров’я бджіл
НА ЧАСІ. Аграрії та бджолярі Луганщини уклали угоду про співпрацю
Договір про співпрацю передбачає взаємодію та координацію діяльності сторін для взаємодопомоги та отримання позитивного результату – зменшення випадків отруєння бджіл під час проведення обробки сільськогосподарських угідь, налагодження більш ефективного використання бджіл для запилення ентомофільних рослин сільськогосподарського призначення через розбудову конструктивного діалогу пасічників, виробників сільгосппродукції, а також виконавчої влади. Отже, серед підписантів – керівники асоціацій сільськогосподарських товаровиробників та бджолярів, а також представники структурних служб, які мають відповідати за «здоров’я» навколишнього середовища. Також бджолярам запропоновано брати участь у проектах Агенції регіонального розвитку області.
Таким чином, в області сподіваються, що буде вирішена низка наболілих питань, зокрема, стосовно випадків отруєння бджіл пестицидами, що розпилюються місцевими фермерами.
«Якщо справа піде у визначеному напрямку співпраці, невдовзі галузь бджільництва області стане лідируючою в загальноукраїнському масштабі»,– висловив надію голова громадської організації «Асоціація бджолярів Луганщини «Медова артіль» Антон Міхєєв.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»