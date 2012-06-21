Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



Таке нововведення в освітніх закладах міста запровадили на осінньо-зимовий період захворюваності школярів на гострі респіраторні інфекції та грип. До вітамінного меню входять гарбузи, яблука, апельсини та свіжозаморожені фрукти.

Як розповіли в комунальному підприємстві «Комбінат дитячого харчування», серед вітамінних страв — сирі і запечені яблука та яблука з гарбузом. Свіжозаморожена полуниця та чорна смородина використовується для приготування смачних киселів та компотів. Широкий асортимент різноманітних поживків готується з гарбузів. Їх запікають з апельсинами і готують вітамінні ікру та рагу. Багато страв готується і з овочів: буряків, моркви, капусти.

Як поінформувала директор Комбінату дитячого харчування Надія Тимофєєва, усі продукти для шкільних їдалень — сертифіковані та мають висновки фахівців ветеринарної служби. І навіть після того, як їх передають завідувачам харчоблоків, за роботою яких пильно стежить шкільний медпрацівник, фахівці комбінату контролюють терміни зберігання продуктів.

Щоб якомога ефективніше убезпечити школярів від ковіду, в навчальних закладах ввели нові графіки харчування, щоб старшокласники не перетиналися з учнями початкової школи, як харчуються на перших перервах Зокрема, учні перших-четвертих класів харчуються на перших перервах. Окрім того, на час пандемії COVID-19 усі без винятку шкільні їдальні Харкова працюють, як запевнили в департаменті освіти Харківської міської ради,з дотриманням усіх санітарних норм, затверджених урядом.