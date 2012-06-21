З кожним днем залишається все менше й менше сумнівів у тому, що безпілотні автомобілі рано чи пізно заполонять усі автошляхи. Цю думку підтверджує і той факт, що в перегони включається все більше великих автовиробників. Наприклад, преставники автоконцерну Mercedes заявили про запуск власного безпілотного сервісу протягом року.
Представники компанії називають новий сервіс Automated Shuttle (або, якщо хочете, «автоматичний човник»). Презентація сервісу відбудеться у США на території штату Каліфонія в кінці 2018 початку 2019 років. Серед перших моделей будуть седани S-класу і хетчбеки B-класу, а через якийсь час до них приєднається і допрацьована версія концепту F 015 Luxury in Motion.
Під час випробувань у салоні для підстраховки буде знаходитися водій. При цьому для клієнтів послуга буде повністю безкоштовною, поки сервіс тестується. Варто також відзначити той факт, що Mercedes не вступає в битву поодинці. Концерн заручився підтримкою Bosch і Nvidia. Bosch працює над сенсорами, які допоможуть авто «орієнтуватися в просторі». Зараз у Bosch вже є стереокамери і лідари, але їх слід доопрацювання. Більше того, потік даних з них треба якось обробляти. І ось тут в гру вступає Nvidia. У них, як відомо, є комп'ютер Pegasus AI, призначений саме для автономного управління автомобілем. Він здатний обробляти 320 трильйонів операцій за секунду і влаштований таким чином, що його система охолодження може бути легко інтегрована в систему охолодження автомобіля. А сам він легко масштабується і підключається до машини. Так що у новоствореного тріо є всі шанси зайняти призове місце на ринку, що бурхливо розвивається.