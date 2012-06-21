Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



Безглуздю в деяких людей, здається, немає кінця. Сорокаоднорічний мешканець Тернопільщини любить разом з дружиною прикластися до чарки, відтак почасти вчинити сімейний бешкет. На їхні «з’ясування» стосунків вже не раз довелося виїжджати працівникам поліції. Чоловікові, як твердять у відділі комунікації поліції Тернопільської області, це аж ніяк не подобалося й він щоразу на правоохоронців скаржився.

А тепер ось вирішив ще й утнути «жарт». Набрав номер 102 і повідомив, що замінував не лише поліційне відділення, а й автовокзал і дві крамниці в одному з райцентрів. Щоправда, завершити хибний виклик зловмисникові завадила дружина. Вона вихопила в нього слухавку та заявила правоохоронцям, аби вони не зважали на це, бо це несерйозно, чоловік просто надумав собі у такий спосіб порозважатися.

Екстрені служби все ж виїхали на вказані об’єкти, вибухових чи якихось інших небезпечних предметів не виявили. Дружина, яка вчасно зуміла попередити правоохоронців про хибне повідомлення її благовірного. звісно ж, таким чином врятувала «жартівника» від кримінальної відповідальності. Але «мінер» відповість за статтею 183-ю Кодексу України про адміністративні порушення. Згідно з нею за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб може бути накладений штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.