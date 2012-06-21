Вчені з США вперше за кілька останніх років за допомогою вивчення магнітних властивостей метеоритів змогли виявити, що в Сонячній системі були астероїди багаті на воду і амінокислоти. Вчені заявили, що дані, які вони отримають при вивченні астероїдів, допоможуть їм краще зрозуміти формування Сонячної системи і її еволюцію.

Метеорити, які долітають до Землі – це ніщо інше, як уламки космічних тіл, зокрема це і астероїди. Саме їх зараз вивчають вчені. Всі їх досліди засновані на аналізі рівня магнетизму метеоритів. Спеціально для цього вони створили модель, за допомогою якої намагаються дізнатися, де ці об'єкти були розташовані на початку історії Сонячної системи.

Як з'ясувалося, астероїди, багаті на воду і амінокислоти, потрапили в нашу Сонячну систему майже 5 мільйонів років тому. Нині, вчені за допомогою нових технологій і комп'ютерного моделювання з'ясували, що ці астероїди перебували у зовнішній частині Сонячної системи.

Вчені прийшли до висновку, що ці астероїди зіграли важливу роль у розвитку нашої Сонячної системи.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»