Всесвітня метеорологічна організація підвела підсумки багаторічних спостережень за температурою на поверхні планети. Рекордна для Землі спека була зареєстрована в Долині Смерті ще в 1913 році.
У той день, 10 липня 1913 року повітря в каліфорнійській долині прогрілося до 56,7 градусів Цельсія.
На наступних місцях знаходяться Келібія (Туніс) – 55 градусів в липні 1931, Мітрібахе (Кувейт) – 53,9 градуса 21 липня 2016 року, Турбаті (Пакистан) – 53,7 градуса 28 травня 2017 року.
Температура трирічної давності в Мітрібахе стала найвищою, зареєстрованою в Євразії за всю історію спостережень, з кінця XIX століття.
Як пояснив головний доповідач ВМО за кліматичними та погодними екстремальним явищам, наукова робота з підтвердження температурного екстремуму показала сучасні можливості метеорологів щодо отримання та перевірки інформації з різних джерел.
ДОВІДКА «УК»
Долина Смерті (англ. Death Valley) – западина в горах на заході США в штаті Каліфорнія, на південний схід від гірського хребта Сьєрра-Невада. У долині розташована найнижча точка Північної Америки – 86 метрів нижче рівня моря. Долина також включає в себе більшу частину національного парку «Долина Смерті».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»