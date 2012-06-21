Реалізацію спільних проєктів, розвиток співпраці між Міжнародною фінансовою корпорацією та місцевим самоврядуванням обговорили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і головний віцепрезидент МФК Стефані фон Фрідебург.

«Ми зацікавлені розширювати нашу співпрацю. Розраховуємо, що спільні наміри втіляться в нових проєктах з використанням інструментів державно-приватного партнерства, зокрема в енергетиці й медицині, — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова глави уряду. — Сьогодні ми вже маємо декілька міст, які є лідерами в цій співпраці. Однак у нас також є міста, які мають надзвичайно хороші умови для залучення інвестицій, оновлення інфраструктури, зокрема транспортної та муніципальної. Усе це можливо завдяки реформі з децентралізації, коли міста починають вчитися управляти своїми ресурсами та своїми можливостями», — зазначив глава уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що розраховує на подальше розширення безпосереднього фінансування від МФК місцевих органів влади.