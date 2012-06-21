Хлібороби Сумщини завершили сівбу ранніх зернових культур на площі 70 тисяч гектарів, зосередившись на ярих зернових та зернобобових, картоплі, овочах.
Про це повідомив директор Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, наголосивши, що в господарствах усі роботи ведуть у комплексі. Зокрема, триває сівба гречки та проса, які вже доладовані більш як на двох третинах запланованих площ.
Так, під просо, яке зростає в ціні і користується попитом, відведено тисячу гектарів, що на третину більше минулорічного показника. А ось гречка дещо «загальмувала», тож прогнозований показник довелося коригувати у бік незначного зменшення.
Чималі площі відведені також під зернову кукурудзу, сою, соняшник, цукрові буряки тощо.
Загалом цьогорічна посівна компанія коштує хліборобам краю 5,4 мільярда гривень, або на 18 відсотків більше, ніж торік. Аграрії мають удосталь і фінансових, і матеріально-технічних ресурсів, аби у визначені строки і якісно вести всі посівні роботи.