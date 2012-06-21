Цим днями в Україні вшановують День пам’яті жертв геноциду кримських татар. 18—20 травня 1944 року з Кримського півострова за наказом Сталіна було виселено понад 180 тисяч кримських татар. Депортація кримськотатарського населення розпочалася о третій годині 18 травня, до неї було залучено 32 тисячі співробітників НКВС. Депортованим відвели на збори від кількох хвилин до півгодини. Їм дозволяли брати з собою особисті речі, посуд, побутовий інвентар і провізію в розрахунку до 500 кг на родину. Насправді ж вдавалося зібрати в середньому 20—30 кг речей і продуктів, більшість майна залишалася. Його конфіскувала держава. Зафіксовано численні випадки мародерства.
Протягом двох днів кримських татар звозили машинами до залізничних станцій Бахчисарая, Джанкоя та Сімферополя, звідки ешелонами відправляли в Узбекистан і сусідні райони Казахстану, Таджикистану і в деякі регіони РРФСР. Внаслідок депортації загинуло 46% кримськотатарського населення, серед яких половина — діти до 18 років. Про ці моторошні факти нагадали в Інституті національної пам’яті.
«Сьогодні весь світ згадує жахливі події 1944 року. Біль кримськотатарського народу — наш спільний біль. Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму. Впевнений, що й сучасні злочинці понесуть покарання за окупацію Кримського півострова, й український Крим знову стане вільним», — написав на своїй сторінці у Twitter Президент Петро Порошенко.
Дії радянської влади проти кримських татар слугують яскравим прикладом радянської політики, яка ненавиділа корінні народи. Про це у спеціальному зверненні заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. «Вигнані з власної землі і примусово оселені на чужині, кримські татари протягом десятиліть не мали права повернутися додому. Дії радянської влади проти кримських татар слугують яскравим прикладом усієї радянської політики до корінних народів», — переконаний глава уряду.
Володимир Гройсман наголосив, що сьогодні українці і кримські татари знову поділяють спільну долю, відчуваючи на собі результати «братньої любові» сусіднього народу. Адже тисячі українців убито на сході, мільйони були змушені залишити домівки, рятуючись від ворожої агресії. Тисячі кримських татар знову примусово залишили власну землю, рятуючись від переслідувань окупаційного режиму.
«І ми, як ніколи раніше, знаємо, що лише разом можемо вистояти у цій боротьбі. І лише разом переможемо. Українці й кримські татари мають спільну історію, спільне сьогодення і спільне велике майбутнє на материковій Україні та у визволеному від окупантів Криму», — наголосив Прем’єр.