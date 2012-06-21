Сполучені Штати добре обізнані щодо викликів, які сьогодні стоять перед Україною, та готові посилити її підтримку в різних сферах.

Про це заявив у середу в Конгресі Сполучених Штатів державний секретар США Ентоні Блінкен, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми виступаємо рішуче проти спроб Росії анексувати Крим, ми рішуче проти агресії РФ на Донбасі, на сході України. І ми твердо підтримуємо Україну та маємо намір посилити цю підтримку – будь то у сфері безпеки, економіки, або ж у зусиллях щодо зміцнення власної демократії», – зауважив глава Держдепартаменту.

Він підкреслив, що Україна відповідає на виклики агресії ззовні, з боку Росії, а також на власні виклики, включно з проблемою корупції.

«Ми налаштовані працювати над усім цим», – зауважив Блінкен.

Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив у середу на слуханнях у Комітеті в міжнародних справах Палати представників США.