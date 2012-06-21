У Forbes повідомили про намір компанії Microsoft вивести на ринок новий планшет Surface в першій половині 2020 року. З цим апаратом IT-гігант позмагається в гонці складних гаджетів.
Новий ноутбук від Microsoft працює на базі поліпшеної версії ОС Windows 10, яка, за інформацією фахівців, отримає приставку Core. Нова система має підтримку двох дисплеїв. Планшет оснащений двома екранами розміром 9 дюймів із співвідношенням сторін 4 до 3. Пристрій випустять з міцним шарніром, щоб не відбувалося поломок при користуванні складними дисплеями. Планшет підтримує постійну передачу даних LTE або 5G.
Новим пристроєм Microsoft хоче показати, що може позмагатися з будь-яким суперником на ринку складних гаджетів.
За словами технічних експертів, Microsoft задумав випуск планшета з незвичайними властивостями ще десять років тому. Проте, терміни його реалізації постійно відкладався. Варто зазначити, що мова йде не про складний смартфон, а саме про планшет. Оскільки програму Andromeda заморозили.
У рамках цього проекту планували створити складаний смартфон. Microsoft збирається випустити новий планшет спільно з компанією Intel. Пристрій буде флагманським. Теоретично, його можуть забезпечити полегшеною версією ОС Windows. При випуску гаджета інженери хочуть досягти ідеального балансу між доступністю і надійністю.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»