У мережі з'явився новий патент Microsoft, в якому описується комп'ютеризований рюкзак для студентів і аматорів спортивного відпочинку: туристів, лижників тощо. Рюкзак може сприймати команди від власника.

Винайдений Microsoft рюкзак може застосовувати датчики для того, щоб зчитувати інформацію про навколишнє середовище. Крім того, він може використовувати алгоритми штучного інтелекту, щоб розпізнавати навколишні об'єкти. Відповідати на запити користувача рюкзак може за допомогою голосового помічника.

За допомогою нового рюкзака Microsoft хоче вирішити проблему низької актуальності голосових асистентів, які використовуються переважно вдома. На вулиці їх використання може бути не найзручнішим. Наприклад, потрібно дістати смартфон і натиснути на ньому щось, щоб викликати помічника. В дорозі або коли руки зайняті (наприклад, лижними палицями) це може бути незручно.

Рюкзак вирішує цю проблему. Крім того, голосовий помічник в ньому може відповідати контекстуально, тобто орієнтуючись на навколишнє середовище. Можна, наприклад, попросити асистента допомогти зорієнтуватися на місцевості.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»