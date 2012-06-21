Компанія Microsoft, яка давно анонсувала зміну зовнішнього вигляду багатьох частин Windows 10, нарешті змінила зовнішній вигляд «Провідника» у своїй операційній системі.

Наразі нововведення можуть бачити інші користувачі тестової збірки системи. Йдеться про тих, хто бере участь в програмі Windows Insiders, пише The Verge. Ті з них, хто оновився до останньої версії, може спостерігати змінений дизайн іконок «Кошика», папок «Документи», «Робочий стіл», «Завантаження» і «Зображення».

Варто відзначити, що нові значки в цілому освіжають зовнішній вигляд «Провідника», роблячи його більш сучасним. При цьому також зміни мають і практичну цінність. Вони роблять Windows 10 зручнішою для пристроїв, що підтримують сенсорне керування.

Очікується, що фінальний реліз системи з оновленими іконками відбудеться вже восени 2021 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»