Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Протягом двох днів до управління ДСНС у Миколаївській області надходили повідомлення про замінування соціальних об’єктів обласного центру. Так, в перший день стало відомо про начебто закладення вибухівки під всі лікарні, вищі навчальні заклади, аеропорт, зоопарк та храм.
Наступного дня з’явилося повідомлення про замінування всіх дитячих садків Миколаєва. До закладів негайно прибули слідчо-оперативні групи поліції, а також рятувальники. На місця направлені спеціалісти вибухотехнічної та кінологічної служб для здійснення ретельного обстеження об’єктів. Вихованців дошкільних навчальних закладів, а також пацієнтів лікарень довелося евакуювати.
Найбільш проблематично було впоратися з малечею, адже повідомлення надійшло в той час, коли діти спали. Натомість їх довелося виводити в 30-градусну спеку на вулицю. Батьків попросили при можливості забрати дітей додому. Жодне повідомлення не знайшло свого підтвердження.
Тривають першочергові слідчі заходи, встановлюються особи, які надали повідомлення про замінування. Керівник управління кіберполіції в Миколаївській області В’ячеслав Куліуш розповів, що листи про мінування надходили з Індії та Німеччини, однак робилося це через VPN і приховані IP-адреси, що не дає можливість відстежити справжнього «мінера».