Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Мешканці Корабельного району Миколаєва протягом карантинного періоду розмалювали стіни власних приватних будинків, паркани та брами. Про це йдеться в сюжеті телеканалу Суспільне:Миколаїв.

Така ініціатива виникла спонтанно. Хтось вирішив порадувати близьких та прикрасити власну оселю, хтось у такий спосіб зайняв корисною справою дітей, аби ті не нудьгували на карантині.

Так, Альона Царенко разом з дітьми розмалювала сірі стіни будиночку, до якого переїхали п’ять років тому яскравими квітами, перетворивши фасад у справжній букет з волошок, бузку, кульбаб, маків та жовтцю. «На те, щоби розмалювати стіну будинку пішло три дні. Сам малюнок просто вигадала, що називається, він став результатом польоту фантазії. Я малювала контури, а діти замальовували, допомагали мені. Лише підправляла. Всі, хто проходить мимо, радіють, дивлячись на настінний букет, кажуть, що нарешті щось яскраве з’явилося і в нашому районі», — розповідає жінка.

А ось ворота будинку по вулиці Попеля прикрасила картина, на якій зображено двох коней на узбережжі. Як розповідає власниця будинку Віра Лукасевич, розмалював браму чоловік разом з онуками, які в серпні зробили сюрприз родичам, що повернулися з відпустки. Жінка каже, що сюжет картини нагадує їй Кінбурнську косу, де коні та море. Такий же морський малюнок зображено і на одному з будинків по вулиці Волгоградський Корабельного району.