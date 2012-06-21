Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

За попередніми підрахунками у другому турі виборів Миколаївського міського голови лідирує діючий очільник міста Олександр Сєнкевич.

У першому турі, що відбувся 25 жовтня, жоден з шести кандидатів у міські голови не набрав 50% голосів містян. Тож у другий тур вийшли Олександр Сєнкевич висунутий партією «Пропозиція» з результатом в 39% та Владислав Чайка від партії «Опозиційна платформа – За життя», за якого проголосували 29,3% миколаївців.

У другому турі явка виборців склала лише 28,3%, прийшли до дільниць 99474 з 350293 виборців. Після 20-00 були оприлюднені дані екзитполів, що проводилися різними ЗМІ та соціологічними центрами. За одними даними перемогу отримав Олександр Сєнкевич, за іншими — Владислав Чайка. Наразі офіційні дані поки не оприлюднені. За результатами паралельного підрахунку голосів переміг нині діючий міський голова Олександр Сєнкевич.