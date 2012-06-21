Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Прояв єдності та взаємовиручки продемонстрували мешканці миколаївського мікрорайону Матвіївка. Вони зібрали та оплатили 17 тисяч гривень штрафу, який виписала поліція водію маршрутного автобусу за те, що той порушив карантинні обмеження та перевозив пасажирів стоячи. Поселення Матвіївка знаходиться на території Центрального району міста, втім відстань від обласного центру становить понад 20 кілометрів. Найголовніша проблема для матвіївців — транспортне сполучення, адже майже 2,5 з дев’яти тисяч населення працюють та навчаються в обласному центрі і користуються громадським транспортом.

До Матвіївки з обласного центру щодня курсують лише чотири автобуси, з яких два великої місткості та два мікроавтобуси. У будні дні вони йдуть з проміжком у 30-40 хвилин, у вихідні — один раз на годину. Навантаження на пасажирський транспорт величезне. Транспортна проблема особливо загострилася в період карантинних обмежень, коли водіям наказали брати до салону пасажирів тільки у кількості сидячих місць. Очевидно, що в такому випадку усі бажаючі не могли скористатися транспортом, тож інколи водії на свій страх та ризик беруть «стоячих» пасажирів.

Так трапилося одного дня, коли водій Дмитро виконував останній рейс з міста. Люди вмовили його взяти їх до салону, в іншому випадку їм довелось би викликати таксі, або залишатися на ніч у місті. Автобус зупинила поліція, водію виписали штраф у 17 тисяч гривень. Буквально наступного дня ініціативні матвіївці оголосили у ФБ-групі «Матвіївка онлайн» акцію «Заплати штраф водія», закликавши всіх небайдужих зібрати гроші для оплати штрафу. 200 містян долучилися до акції, зібрали необхідну суму та оплатили штраф, який виписали водієві. Адміністратор ФБ-групи Катерина Ангелова зазначила в своєму дописі, що жителі Матвіївки виявили людність і зазначила, що пишається, що люди об’єдналися та підтримали водія.

Водночас ініціативна група заявила, що наступний штраф за порушення карантинних правил перевезення матвіївців вони принесуть до сплати транспортному відділу Миколаївського міськвиконкому та Миколаївському міському голові Олександру Сєнкевичу. Люди переконані, що транспортну проблему можна вирішити, якщо додати на маршрут автобуси КП «Миколаївпастранс».