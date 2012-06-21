Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



У Миколаєві відкрилася виставка екологічних картин мисткині з Новоодеського району Тетяни Лебідь, яку вона назвала «Послухай голос лісу». Жінка представила свої композиції з бісеру та 30 малюнків, виконаних на зрізах дерев різних порід.

На полотнах художниці — птахи, тварини та рослини, колоритні пейзажі. Творчістю Тетяна захоплювалася з дитинства. Особливо їй подобалося малювати птахів. Незважаючи на те, що за фахом вона співробітник галузі поштового зв’язку, все життя в’язала, вишивала, займалася бісероплетінням, а чотири роки тому почала займатися декоративним живописом та писанням картин по дереву.

Для картин мисткиня обирає ясень, який має виразний декор кори, що слугує своєрідною природною рамкою, а головне — це матеріал «місцевого» походження, що передає самобутній колорит.

«Я живу в селі Новосафронівка, а це в десяти кілометрах від природного заповідника «Єланецький степ». Там можна побачити розмаїття птахів та диких тварин, буйну рослинність. Я чую, як розмовляє ліс. І ці всі почуття відображені в моїх роботах», — розповіла Тетяна Лебідь. На нанесення малюнку майстриня витрачає від 30 хвилин до декількох годин. А на створення полотна під малюнок може піти і декілька місяців. У цьому їй допомагає чоловік, адже сухе дерево требі спиляти, привезти до дому, розрізати його на пласти, підготувати під картину.

Виставку робіт презентовано у щойно створеній Етносвітлиці при Миколаївському обласному центрі народної творчості.

Як зазначає керівниця творчого об’єднання «Прибужжя» Валентина Кривцова, — «у зв’язку із карантином виникають проблеми з проведенням виставок та пошуком приміщень. Тому Етносвітлицю відкрили на базі центру. Наша світлиця — це своєрідний об’єкт трансформер. Адже ми можемо тут проводити майстер-класи, презентації, творчі зустрічі з майстрами, семінари, навчання. В умовах карантину ми передбачаємо або індивідуальні заняття та екскурсії, або відвідування виставок малочисельними групами».