Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



У Миколаївській 79-ій окремій десантній штурмовій бригаді відбулися урочисті заходи з нагоди повернення бійців із зони проведення Операції об’єднаних сил на Сході країни. Десантники прибули з технікою, амуніцією та майже в повному складі. На жаль, є і бойова втрата. Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телекомпанії НИС-ТВ. Заходи провели на плацу військової частини, де привітали бійців і вручили їм відзнаки та нагороди.

Як повідомив речник бригади Олександр Молодцов, десантники виконували бойові завдання в зоні ООС від травня минулого року. «Настрій у бійців піднесений. Ми достойно виконали завдання, обороняли наші рубежі на Донецькому напрямку і заслужили високу оцінку командування», — зазначив Олександр.

Наразі десантники займаються обслуговуванням військової техніки, озброєння та майна. Найближчим часом відбудуться заняття з особовим складом. Бійці пройдуть тести з фізичної підготовки, відбудуться заходи з психологічної декомпресії для особового складу, на них чекає довгоочікувана планова відпустка.